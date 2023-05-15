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У портах Великої Одеси залишилися два судна "зернової ініціативи"

15 травня 2023 18:30
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Беженар Тетяна
журналіст
У портах Великої Одеси залишилися два судна "зернової ініціативи"
Судно біля причалу. Фото: АМПУ
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Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 15 травня у портах Одеса та Чорноморськ залишилося по одному судну "зернової ініціативи". А у порту Південний — жодного.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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"Станом на 15 травня 2023 року в портах Одеса та Чорноморськ залишилося по одному судну "зернової ініціативи", в порту Південний такі судна відсутні", — написав  Клименко.

Зазначимо, подальша доля роботи зернового коридору досі не визначена. Що буде з українським збіжжям поки невідомо. За словами посла МЗС з особливих доручень, координаторки Ради експортерів та інвесторів Ольги Трофімцевої, є два варіанти розвитку подій: РФ погодиться на продовження "зернового коридору" ще на 60 днів або відмовиться, адже її вимоги не виконуються. Це може статися вже 18 травня.

Нагадаємо, Дунайські порти та наземні перевезення можуть задовольнити лише половину потреб українських аграріїв. Це означає, що вони не можуть стати повноцінною альтернативою "зернового коридору", який є необхідним для задоволення потреб сільськогосподарського сектору.

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