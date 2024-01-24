В портах Большой Одессы загружаются 33 суда
На сегодня, 24 января, в портах Большой Одессы на загрузке находятся более трех десятков судов. Больше всего осуществляется перевалка агропродукции, которая отправится в страны Азии и Европы.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Движение судов в Черном море
На сейчас известно, что в порту Одессы стоят 17 судов, еще 14 — в Черноморске, и 2 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 4 кораблях.
Работа Дунайских портов
Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В настоящее время в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся около 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.
Напомним, в августе 2023 года в Украине начали работать самостоятельные коридоры в Черном море, ставшие альтернативой зерновому соглашению с РФ. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать 18 миллионов тонн грузов в 32 страны мира.
Также мы писали, что в последний месяц 2023 Украина поставила рекорд по количеству экспорта из портов Великой Одессы с начала войны. Причиной тому стало уменьшение боеспособности флота РФ в северо-западной части Черного моря.
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