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В портах Большой Одессы загружаются 33 суда

24 января 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В портах Большой Одессы загружаются 33 суда
Балкеры с зерном в море. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 24 января, в портах Большой Одессы на загрузке находятся более трех десятков судов. Больше всего осуществляется перевалка агропродукции, которая отправится в страны Азии и Европы.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

На сейчас известно, что в порту Одессы стоят 17 судов, еще 14 — в Черноморске, и 2 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 4 кораблях.

Суда в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В настоящее время в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся около 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Движение судов на Дунае. Фото: скриншот

Напомним, в августе 2023 года в Украине начали работать самостоятельные коридоры в Черном море, ставшие альтернативой зерновому соглашению с РФ. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать 18 миллионов тонн грузов в 32 страны мира.

Также мы писали, что в последний месяц 2023 Украина поставила рекорд по количеству экспорта из портов Великой Одессы с начала войны. Причиной тому стало уменьшение боеспособности флота РФ в северо-западной части Черного моря.

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Новости Одессы
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