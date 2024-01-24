У портах Великої Одеси завантажуються 33 судна

Балкери з зерном у морі. Фото: ВВС

Станом на сьогодні, 24 січня, в портах Великої Одеси на завантажені знаходяться понад три десятки суден. Найбільше здійснюється перевалка агропродукції, яка вирушить до країн Азії та Європи.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 17 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 2 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 4 кораблі.

Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі у Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії знаходяться майже 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.

Рух суден на Дунаї. Фото: скриншот

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Україні почали працювати самостійні коридори у Чорному морі, які стали альтернативою зерновій угоді з РФ. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати 18 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу.

Також ми писали, що останнього місяця 2023 року Україна поставила рекорд за кількістю експорту з портів Великої Одеси від початку війни. Причиною цього стало зменшення боєздатності флоту РФ у північно-західній частині Чорного моря.