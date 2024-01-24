Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У портах Великої Одеси завантажуються 33 судна arrow

У портах Великої Одеси завантажуються 33 судна

24 січня 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У портах Великої Одеси завантажуються 33 судна
Балкери з зерном у морі. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 24 січня, в портах Великої Одеси на завантажені знаходяться понад три десятки суден. Найбільше здійснюється перевалка агропродукції, яка вирушить до країн Азії та Європи. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 17 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 2 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 4 кораблі.

Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі у Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії знаходяться майже 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.

Рух суден на Дунаї. Фото: скриншот

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Україні почали працювати самостійні коридори у Чорному морі, які стали альтернативою зерновій угоді з РФ. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати 18 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу. 

Також ми писали, що останнього місяця 2023 року Україна поставила рекорд за кількістю експорту з портів Великої Одеси від початку війни. Причиною цього стало зменшення боєздатності флоту РФ у північно-західній частині Чорного моря. 

Одеса
Чорне море
Одеська область
Дунай
Одеський порт
експорт зерна
Новини Одеси
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі