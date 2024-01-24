Зерновим коридором у Чорному морі експортовано 18 мільйонів тонн вантажів, — АМПУ

Балкер RIVA WIND в порту Одеси. Фото: Мінінфраструктури

У серпні 2023 року в Україні почали працювати самостійні коридори у Чорному морі, які стали альтернативою зерновій угоді з РФ. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати 18 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

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За словами голови підприємства, переважну більшість — 12,7 мільйона тонн — становить саме агропродукція. А взагалі за минулий рік було вивезено 62 мільйони тонн продукції.

"Я дуже вдячний бізнесу, команді Міністерства розвитку та робітникам ДП "АМПУ" за ефективну співпрацю, завдяки якій було проведено низку заходів технічного та технологічного характеру, запущено 23 точки перевалки та реалізується 15 інвестиційних проєктів, все це у підсумку допомогло досягти таких рекордних показників", — зауважив Юрій Литвин.

Статистика експорту продукції. Фото: АМПУ

Робота Дунайських портів

Крім того, зросла також експортна спроможність Дунайських портів. Протягом минулого року вони перевалили 32 мільйони тонн:

порт Ізмаїл — 20,2 млн тонн;

порт Рені — 10 млн тонн;

порт Усть-Дунайськ — 1,7 млн тонн.

Результат роботи Дунайських портів. Фото: АМПУ

Нагадаємо, Україні протягом минулого року вдалося збільшити експорт залізницею до портів на 23%. Станом на початок січня цей показник становить майже 150 мільйонів тонн.

Також ми писали, що останнього місяця 2023 року Україна поставила рекорд за кількістю експорту з портів Великої Одеси від початку війни. Причиною цього стало зменшення боєздатності флоту РФ у північно-західній частині Чорного моря.