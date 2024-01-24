Зерновым коридором в Черном море экспортировано 18 миллионов тонн грузов, — АМПУ

Балкер RIVA WIND в порту Одесса. Фото: Мининфраструктуры

В августе 2023 года в Украине начали работать самостоятельные коридоры в Черном море, ставшие альтернативой зерновому соглашению с РФ. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать 18 миллионов тонн грузов в 32 страны мира.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

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По словам главы предприятия, подавляющее большинство — 12,7 миллиона тонн — составила именно агропродукция. А всего за прошлый год было вывезено 62 миллиона тонн продукции.

"Я очень благодарен бизнесу, команде Министерства развития и работникам ГП "АМПУ" за эффективное сотрудничество, благодаря которому был проведен ряд мероприятий технического и технологического характера, запущено 23 точки перевалки и реализуется 15 инвестиционных проектов, все это в итоге помогло достичь таких рекордных показателей", — отметил Юрий Литвин.

Статистика экспорта продукции. Фото: АМПУ

Работа Дунайских портов

Кроме того, возросла экспортная способность Дунайских портов. В прошлом году они перевалили 32 миллиона тонн:

порт Измаил — 20,2 млн тонн;

порт Рени — 10 млн тонн;

порт Усть-Дунайск — 1,7 млн тонн.

Итог работы Дунайских портов. Фото: АМПУ

Напомним, Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет около 150 миллионов тонн.

Также мы писали, что в последний месяц 2023 года Украина поставила рекорд по количеству экспорта из портов Великой Одессы с начала войны. Причиной тому стало уменьшение боеспособности флота РФ в северо-западной части Черного моря.