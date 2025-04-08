Приднестровье — почему не могут собрать формат 5+2

Приднестровье, улица. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина вышла из переговорного процесса по урегулированию конфликта в ПМР. Этим возмутился глава не признанного Приднестровья Вадим Красносельский. Он заявил, что проблемы не решаются, а только накапливаются. Кроме этого, взаимоотношения с Молдовой обострились.

Об этом он заявил на встрече в Тирасполе с представителем Евросоюза, о чем сообщает так называемое Министерство иностранных дел ПМР.

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Формат переговоров

После полномасштабного вторжения со стороны России, МИД Украины заявил о выходе из формата "5+2" направленного на урегулирование Приднестровского конфликта. В свою очередь, так называемый глава левого берега Днестра заявил, что конфликт в Украине не должен сказываться на ПМР. По его словам, все заявления о невозможности собраться в уже существующем формате — безосновательны.

"Важные вопросы остаются нерешенными. Возникают новые проблемы, которые также ложатся архив проблем, а не их решения. Но альтернатив диалогу за столом переговоров нет. Поможет только понимание, диалог, компромисс — встречное движение", — завил так называемый глава ПМР Вадим Красносельский.

Формат 5+2

Формат 5+2 — дипломатическая платформа, направленная на решение Приднестровского конфликта. До недавнего времени она состояла из представителей Молдовы и ПМР, России, Украины и ОБСЕ (посредников), и Европейского союза с США (наблюдателей).

Напомним, недавно мы писали о газовом кризисе в ПМР. А также о планах поставок голубого топлива через Украину.