Придністров'я - чому не можуть зібрати формат 5+2

Придністров'я, вулиця. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна вийшла з переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту в ПМР. Цим обурився глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський. Він заявив, що проблеми не розв'язуються, а тільки накопичуються. Крім цього взаємини з Молдовою загострилися.

Про це він заявив на зустрічі в Тирасполі з представником Євросоюзу, про що повідомляє так зване Міністерство закордонних справ ПМР.

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Формат переговорів

Після повномасштабного вторгнення з боку Росії, МЗС України заявило про вихід із формату "5+2", спрямованого на врегулювання Придністровського конфлікту. Зі свого боку так званий глава лівого берега Дністра заявив, що конфлікт в Україні не повинен позначатися на ПМР. За його словами, всі заяви про неможливість зібратися в уже наявному форматі — безпідставні.

"Важливі питання залишаються невирішеними. Виникають нові проблеми, які також лягають в архів проблем, а не їх вирішення. Але альтернатив діалогу за столом переговорів немає. Допоможе тільки розуміння, діалог, компроміс — зустрічний рух", — заявив так званий глава ПМР Вадим Красносельський.

Формат 5+2

Формат 5+2 — дипломатична платформа, спрямована на вирішення Придністровського конфлікту. Донедавна вона складалася з представників Молдови і ПМР, Росії, України та ОБСЄ (посередників), і Європейського союзу зі США (спостерігачів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про газову кризу в ПМР. А також про плани постачання блакитного палива через Україну.