Последствия атаки на Одессу дронами - прокуратура открыла дело, военные преступления

Последствия обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 22 апреля Вооруженные силы РФ совершили масштабную атаку беспилотниками по Одессе и пригороду. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, пострадал местный житель.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Последствия обстрела

В результате дронового обстрела повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура Одесской области. В частности помещения предприятия, частные дома и автомобили. 66-летний местный житель получил ожоги, он был госпитализирован.

После прилета. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночная атака. Фото: Одесская областная прокуратура

Открыли дело

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений правоохранителями еще устанавливается. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений).

Повреждения дома. Фото: Одесская областная прокуратура

Разбитое авто. Фото: Одесская областная прокуратура

Другие разрушения. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о последствиях дроновой атаки на Одессу. А также о том, как после обстрела выглядит одна из городских школ.