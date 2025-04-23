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В прокуратуре показали последствия ночного обстрела Одесчины

23 апреля 2025 09:38
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия атаки на Одессу дронами - прокуратура открыла дело, военные преступления
Последствия обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Вечером 22 апреля Вооруженные силы РФ совершили масштабную атаку беспилотниками по Одессе и пригороду. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, пострадал местный житель.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В результате дронового обстрела повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура Одесской области. В частности помещения предприятия, частные дома и автомобили. 66-летний местный житель получил ожоги, он был госпитализирован.

В прокуратуре показали последствия ночного обстрела Одесчины - фото 1
После прилета. Фото: Одесская областная прокуратура
В прокуратуре показали последствия ночного обстрела Одесчины - фото 2
Ночная атака. Фото: Одесская областная прокуратура

Открыли дело

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений правоохранителями еще устанавливается. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений).

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Повреждения дома. Фото: Одесская областная прокуратура
В прокуратуре показали последствия ночного обстрела Одесчины - фото 4
Разбитое авто. Фото: Одесская областная прокуратура
В прокуратуре показали последствия ночного обстрела Одесчины - фото 5
Другие разрушения. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о последствиях дроновой атаки на Одессу. А также о том, как после обстрела выглядит одна из городских школ.

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