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У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Одещини

23 квітня 2025 09:38
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки атаки на Одесу дронами - прокуратура відкрила справу, воєнні злочини
Наслідки обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ввечері 22 квітня Збройні сили РФ здійснили масштабну атаку безпілотниками по Одесі та передмістю. Значних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілу

В результаті дронового обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Одещини. Зокрема приміщення приватного підприємства, приватні будинки та автомобілі. 66-річний місцевий житель отримав опіки, його було госпіталізовано. 

У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Одещини - фото 1
Після прильоту. Фото: Одеська обласна прокуратура
У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Одещини - фото 2
Нічна атака. Фото: Одеська обласна прокуратура

Відкрили справу

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень правоохоронцями ще встановлюється. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів).

У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Одещини - фото 3
Пошкодження будинку. Фото: Одеська обласна прокуратура
У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Одещини - фото 4
Потрощене авто. Фото: Одеська обласна прокуратура
У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Одещини - фото 5
Інші руйнування. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки дронової атаки на Одесу. А також про те, який вигляд після обстрілу має одна з міських шкіл.

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