Наслідки атаки на Одесу дронами - прокуратура відкрила справу, воєнні злочини

У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Одещини
Ввечері 22 квітня Збройні сили РФ здійснили масштабну атаку безпілотниками по Одесі та передмістю. Значних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, постраждав місцевий мешканець.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Наслідки обстрілу
В результаті дронового обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Одещини. Зокрема приміщення приватного підприємства, приватні будинки та автомобілі. 66-річний місцевий житель отримав опіки, його було госпіталізовано.
Відкрили справу
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень правоохоронцями ще встановлюється. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки дронової атаки на Одесу. А також про те, який вигляд після обстрілу має одна з міських шкіл.
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