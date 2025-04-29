РФ продолжает оправдывать военную интервенцию в Украине и посягать на наш город.

В РФ снова заявляют о претензиях на Одессу — какие требования
Страна-агрессор продолжает оправдывать военную интервенцию в Украину и посягать на наш город. В РФ уверены, что подавляющее большинство жителей Одесской области якобы не хотят иметь ничего общего с властями Украины.
Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью российским СМИ.
Одесса и Россия
По словам Николая Патрушева, бывшего секретаря Совбеза, который входит в "окружение" Владимира Путина, жители причерноморских регионов Украины "должны сами определить свое будущее". Политик также вспомнил, что наш город был основан Екатериной II и долгое время выполнял функции форпоста России на Черном море.
"Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно из опыта вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии",— сказал Патрушев, намекая на "референдумы", по результатам которых Москва аннексировала украинские земли.
При этом Николай Патрушев не уточняет, что Россия в 1794 году основала только одесский порт.
Одесский порт
По мнению Николая Патрушева, теперь одесский порт превратился в хаб для переброски вооружения и пункт базирования морских диверсантов. Однако подтверждений своим словам политик не предоставил. Экс-член Совбеза РФ намекнул, что наступление на Одессу может начаться, если Киев откажется признать российскими оккупированные регионы.
Напомним, недавно мы писали о том как "Одесские рыцари" уничтожают врага под Торецком. А также о том, как РФ спасает десантный корабль в Крыму.
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