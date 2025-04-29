РФ продовжує виправдовувати військову інтервенцію в Україну та зазіхати на наше місто.

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Країна-агресор продовжує виправдовувати військову інтервенцію в Україну та зазіхати на наше місто. В РФ впевнені, що переважна більшість мешканців Одещини нібито не хочуть мати нічого спільного з владою України.

Про це заявив помічник президента РФ Микола Патрушев в інтерв'ю російським ЗМІ.

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За словами Миколи Патрушева, колишнього секретаря Радбезу, який входить до "оточення" Володимира Путіна, жителі причорноморських регіонів України "мають самі визначити своє майбутнє". Політик також згадав, що наше місто було засновано Катериною II та довгий час виконувало функції форпосту Росії на Чорному морі.

"Наша країна поважає волевиявлення народу. Це видно з досвіду входження до складу Росії Криму, Севастополя, Донбасу та Новоросії", — сказав Патрушев, натякаючи на "референдуми", за результатами яких Москва анексувала українські землі.

При цьому Микола Патрушев не уточнює, що Росія у 1794 році заснувала лише одеський порт.

Одеський порт

На думку Миколи Патрушева, тепер одеський порт перетворився на хаб для перекидання озброєння та пункт базування морських диверсантів. Однак підтверджень своїм словам політик не надав. Ексчлен Радбезу РФ натякнув, що наступ на Одесу може початися, якщо Київ відмовиться визнати російськими окуповані регіони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як "Одеські лицарі" нищать ворога під Торецьком. А також про те, як РФ рятує десантний корабель у Криму.