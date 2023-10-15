В России на вооружении сейчас есть около 120 ракет типа "Калибр", – Братчук.
На вооружении Черноморского флота РФ сейчас в наличии около 120 "Калибров". Но их количество может измениться в любое время.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Он также отметил, что под давлением постоянных атак Сил обороны враг проводит передислокацию кораблей Черноморского флота в порт Новороссийска, но и там они остаются законными военными целями ВСУ — речь идет о кораблях и ракетоносителях.
"Давление на инфраструктуру Черноморского флота РФ очень высокое. Вспомним хотя бы штаб командования, пораженный в Севастополе. Другие объекты РФ сегодня также находятся под большой угрозой со стороны Украины", — добавил Братчук.
Напомним, за последние месяцы оккупанты во время атак на Украину стали несколько экономить ракетный арсенал. Это может свидетельствовать об усилении подготовки россиян к атакам на объекты критической инфраструктуры во время отопительного сезона.
Также Сергей Братчук заявил, чтобы разрушить Керченский мост и перекрыть этот путь поставки российского оружия на фронт, Вооруженным силам Украины нужно больше времени. Но то, что он будет ликвидирован — сомнений ни у кого нет.
Читайте Новини.LIVE!