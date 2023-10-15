У Росії на озброєнні зараз є близько 120 ракет типу "Калібр", – Братчук

Ракетоносій ЧФ РФ під час ракетної атаки. Фото: РосЗМІ

На озброєнні Чорноморського флоту РФ наразі у наявності є близько 120 "Калібрів". Але їхня кількість може змінитися у будь-який час.

Про це в етері телемарафону заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Він також зазначив, що під тиском постійних атак Сил оборони ворог проводить передислокацію кораблів Чорноморського флоту у порт Новоросійська, але і там вони залишаються законними воєнними цілями ЗСУ — мова про кораблі та ракетоносії.

"Тиск на інфраструктуру Чорноморського флоту РФ дуже високий. Згадаймо хоча б штаб командування, який був уражений у Севастополі. Інші об’єкти РФ сьогодні також є під великою загрозою з боку України", — додав Братчук.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців окупанти під час атак на Україну стали дещо економити ракетний арсенал. Наразі це може свідчити про посилені підготовки росіян до атак на об'єкти критичної інфраструктури під час опалювального сезону.

Також, Сергій Братчук заявив, щоб зруйнувати Керченський міст та перекрити цей шлях постачання російської зброї на фронт, Збройним силам України потрібно більше часу. Але те, що він буде ліквідований, сумнівів ні в кого немає.