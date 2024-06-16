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В России снова грезят по Одессе — бывший нардеп от Украины предложил оккупировать город

16 июня 2024 15:25
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Лилия Швец
редактор
В России предложили оккупировать Одессу и другие города
Глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Виктор Медведчук, кум Путина и глава запрещенной партии "ОПЗЖ" заговорил о том, что Одесса должна быть оккупирована. Это якобы должно произойти, если Украина не согласится на капитуляцию.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

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Заявление Медведчука

Медведчук предложил оккупировать Одессу и другие города, если Украина не согласится на капитуляцию, предложенную Россией. Он также выразил мнение, что украинцы стремятся к "русскому миру".

"Очень точное выражение — "освобождать". Интересы безопасности России диктуют необходимость дальнейших боевых действий с целью борьбы с неонацистским режимом для достижения полной демилитаризации и денацификации", — цитируют Медведчука пропагандисты.

В России снова грезят Одессой — бывший нардеп от Украины предложил оккупировать город - фото 1
Заявление Виктора Медведчука. Фото: скриншот

Другие заявления об Одессе

Напомним, среди оккупантов не прекращается распространение нарративов о захвате Одессы и "возвращение города в родную гавань". Вот и в этот раз командир "Ахмата" заявил, что город — изначально российский и вроде бы ВСУ защитить его не смогут.

Также мы писали, что в РФ снова грезят о захвате Одессы. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев заговорил о том, что город должен быть оккупирован из-за того, что одесситы говорят по-русски.

Добавим, 14 декабря прошлого года, в России прошла пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".

Одесса
оккупация
Одесская область
война
Одесская ОГА
Новости Одессы
Виктор Медведчук

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