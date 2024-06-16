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У Росії знову марять Одесою — колишній нардеп від України запропонував  окупувати місто

16 червня 2024 15:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Росії запропонували окупувати Одесу та інші міста
Голова забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Віктор Медведчук, кум Путіна та голова забороненої партії "ОПЗЖ" заговорив про те, що Одеса має бути окупована. Це ніби має статися, якщо Україна не погодиться на капітуляцію.

Про це він заявив у інтерв’ю російськім ЗМІ.

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Заява Медведчука

Медведчук запропонував окупувати Одесу та інші міста, якщо Україна не погодиться на капітуляцію запропоновану Росією. Він також висловив думку, що українці прагнуть "російського міра". 

"Дуже точний вислів — "звільняти". Інтереси безпеки Росії диктують необхідність подальших бойових дій з метою боротьби з неонацистським режимом для досягнення повної демілітаризації та денацифікації", — цитують Медведчука пропагандисти.

У Росії знову марять Одесою — колишній нардеп від України запропонував  окупувати місто - фото 1
Заява Віктора Медведчука. Фото: скриншот

Інші заяви про Одесу 

Нагадаємо, серед окупантів не припиняється поширення наративів про захоплення Одеси та "повернення міста до рідної гавані". Ось і цього разу командир "Ахмату" заявив, що місто — споконвічно російське та начебто ЗСУ захистити його не зможуть. 

Також ми писали, що у РФ знову марять про захоплення Одеси. Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заговорив про те, що місто має бути окупованим через те, що одесити говорять російською.

Додамо,  14 грудня минулого року, в Росії відбулася пресконференція Путіна про підсумки року. Кремлівський диктатор знову назвав Одесу історично "руським містом".

Одеса
окупація
Одеська область
війна
Одеська ОДА
Новини Одеси
Віктор Медведчук

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