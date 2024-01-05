В селе на Одесчине продают базу отдыха

База отдыха в Одесской области. Фото: ФГИУ

В селе Белгород-Днестровского района выставили на продажу базу отдыха "Ракета". Известно, что балансодержатель оздоровительного комплекса является "Всеукраинский союз инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов".

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

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Что известно об объекте

Общая площадь недвижимости — 599,5 м²,

объект размещен на земельном участке — 0,0595 га.

В состав актива входят: основное здание площадью 407,1 м², временные здания площадью 30,1 м², 30,1 м², 41,9 м² и другие.

Сведения о базе отдыха. Фото: скриншот

Отметим, что в ФГИУ отмечают, что уже имеют успешный опыт приватизации подобных активов.

Напомним, прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, принадлежащим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью 48 миллионов возвращено территориальному обществу Одессы.

Также мы писали, что в Одесской области продали базу отдыха "Моряк" за 807,5 тысячи гривен.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу самый дорогой лот со времени возобновления аукционов в рамках малой приватизации.