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У селі на Одещині продають базу відпочинку

5 січня 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У селі на Одещині продають базу відпочинку
База відпочинку в Одеській області. Фото: ФДМУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У селі Білгород-Дністровського району виставили на продаж базу відпочинку "Ракета". Відомо, що балансоутримувачем оздоровчого комплексу є "Всеукраїнська спілка інвалідів війни в Афганістані та інших локальних конфліктів".

Про це повідомили у пресслужбі Фонду державного майна України. 

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Що відомо про обʼєкт

  • Загальна площа нерухомості — 599,5 м²,
  • об’єкт розміщений на земельній ділянці — 0,0595 га.
  • До складу активу входять: основний будинок площею 407,1 м², тимчасові будівлі площами 30,1 м², 30,1 м², 41,9 м² та інші.
Відомості про базу відпочинку. Фото: скриншот

Зазначимо, що у ФДМУ наголошують на тому, що вже мають успішний досвід приватизації подібних активів.

Нагадаємо, прокуратура здобула перемогу в судовому розгляді позову щодо земельних ділянок, що належать до складу санаторію ім. Горького на вулиці Фонтанська дорога. Шість земельних ділянок загальною вартістю 48 мільйонів повернуто територіальній громаді Одеси.

Також ми писали, що в Одеській області продали базу відпочинку "Моряк" за 807, 5 тисяч гривень. 

Додамо, Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на продаж найдорожчий лот з часу поновлення аукціонів в рамках малої приватизації

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