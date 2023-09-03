В школах и садах Одессы появились новые укрытия

Укрытие в одесской школе. Фото: Елена Буйневич

В одесских учебных заведениях в ближайшее время появятся новые укрытия для детей. В настоящее время городские школы и садики насчитывают всего 120 хранилищ, еще 30 — в работе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Искренняя благодарность всем нашим строителям, электрикам, сантехникам, малярам, всем, кто в 40-градусную жару, без вентиляции (ее устанавливали уже позже) работали днем и ночью. Когда мы пишем о пиаре, о долго, о фото, подумайте, какой это труд. Они обливались водой и лезли в те укрытия, хотя подвалы всегда были прохладными, но когда с них сбивали старую плесень, штукатурку. Это действительно было сверхтрудно", — говорится в сообщении.

Сколько появится новых укрытий

в школах — 22 хранилища;

в садиках — 18 хранилищ.

Напомним, в этом году завтраками и горячими обедами во время учебного процесса будут обеспечены школьники льготных категорий. Для этого из бюджета Одесского городского совета предусмотрено соответствующее финансирование.

Также мы писали, что сегодня одна из самых больших проблем для одесских школьников — нехватка печатных учебников. Худшая ситуация в 5-6 классах.