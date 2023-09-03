У школах та садочках Одеси з'явилися нові укриття

Укриття в одеській школі. Фото: Олена Буйневич

В одеських закладах освіти найближчим часом з'являться нові укриття для дітей. Наразі міські школи та садочки налічують усього 120 сховищ, ще 30 — в роботі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Щира подяка всім нашим будівельникам, електрикам, сантехнікам, малярам, всім, хто у 40-градусну спеку, без вентиляції (її встановлювали вже пізніше) працювали вдень і вночі. Коли ми пишемо про піар, про довго, про фото, подумайте, яка це праця. Вони обливалися водою і лізли в ті укриття, хоча підвали завжди були прохолодними, але коли з них збивали стару плісняву, штукатурку. Це дійсно було надважко", — йдеться у повідомленні.

Скільки з'явиться нових укриттів

у школах — 22 сховища;

у садочка — 18 сховищ.

Нагадаємо, цього року сніданками та гарячими обідами під час навчального процесу будуть забезпечені школярі пільгових категорій. Для цього з бюджету Одеської міської ради передбачили відповідне фінансування.

Також ми писали, що сьогодні одна з найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.