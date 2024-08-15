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В центре Одессы во время ракетного удара вспыхнул пожар в доме — подробности от ГСЧС

15 августа 2024 02:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В центре Одессы во время ракетного обстрела 14 августа вспыхнул пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме на улице Софиевской в Одессе. Фото: facebook.com/DSNSODE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вечером в среду, 14 августа, в Приморском районе Одессы во время российской ракетной атаки на город вспыхнул пожар. Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме на улице Софиевской.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Спасатели отметили, что время пожара совпало с временем обстрела, поэтому у населения были предположения, что возгорание является следствием прилета, однако эта информация не соответствует действительности.

По состоянию на 22:27 14 августа пожар общей площадью 150 квадратных метров ликвидировали пожарные. Погибших и пострадавших нет. С жителями работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Бороться с огнем пожарным ГСЧС помогали добровольцы из Ассоциации добровольных пожарных Украины. Также на месте происшествия работали все оперативные службы. Причина возгорания устанавливается.

На месте пожара побывал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Занимаемся расселением людей, утром на месте приступит к работе оперативный штаб. Также наши специалисты будут изучать варианты восстановления поврежденной кровли дома", — отметил мэр.

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