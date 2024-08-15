Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнула пожежа в будинку — подробиці від ДСНС arrow

У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнула пожежа в будинку — подробиці від ДСНС

15 серпня 2024 02:15
Чекарьова Марія - редактор
У центрі Одеси під час ракетного обстрілу 14 серпня спалахнула пожежа в житловому будинку
Пожежа в житловому будинку на вулиці Софіївській в Одесі. Фото: facebook.com/DSNSODE
Чекарьова Марія - редактор

Увечері в середу, 14 серпня, у Приморському районі Одеси під час російської ракетної атаки на місто спалахнула пожежа. Займання сталося у триповерховому житловому будинку на вулиці Софіївській.

Про це в середу, 14 серпня, повідомили в Головного управління ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Що відомо про пожежу в будинку на вулиці Софіївській

Рятувальники зазначили, що час пожежі співпав із часом обстрілу, тому в населення були припущення, що займання є наслідком прильоту, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Станом на 22:27 14 серпня пожежу загальною площею 150 квадратних метрів вогнеборці ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції. Боротися з вогнем пожежникам ДСНС допомагали добровольці з Асоціації добровільних пожежників України. Також на місці події працювали всі оперативні служби. Причина займання наразі встановлюється.

На місці пожежі побував міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Займаємося розселенням людей, уранці на місці розпочне роботу оперативний штаб. Також наші спеціалісти вивчатимуть варіанти відновлення пошкодженої покрівлі будинку", — зазначив мер.

Також важливі новини дня по темі:

 

Одеса пожежа ДСНС рятувальники будинок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:29 Проігнорував лист Маска й отримає $600 тисяч — чому так пощастило колишньому працівнику Twitter

02:15 У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнула пожежа в будинку — подробиці від ДСНС

01:53 Потужність та точність — "Азов" показав, як працює з українською САУ "Богдана"

Термінова новина

01:47 У Херсоні й Запоріжжі прогриміли вибухи — що відомо

01:32 На Закарпатті чоловіка вдруге засудили за ухилення від мобілізації — яке покарання визначив суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

01:30 Хто зі студентів втратив право на відстрочку — роз’яснення закону

00:59 Сильна та тендітна — як згадують загиблу на Харківщині Олександру Мулькевич

00:50 Представники фондів наживалися на ввезенні в Україну гуманітарних авто — перелік організацій

00:30 Зміни у проходженні ВЛК — що говорять юристи

00:16 Благодійний фонд Нової Зеландії роздавав смертельно небезпечні цукерки — що з ними не так

02:29 Проігнорував лист Маска й отримає $600 тисяч — чому так пощастило колишньому працівнику Twitter

02:15 У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнула пожежа в будинку — подробиці від ДСНС

01:53 Потужність та точність — "Азов" показав, як працює з українською САУ "Богдана"

Термінова новина

01:47 У Херсоні й Запоріжжі прогриміли вибухи — що відомо

01:32 На Закарпатті чоловіка вдруге засудили за ухилення від мобілізації — яке покарання визначив суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

01:30 Хто зі студентів втратив право на відстрочку — роз’яснення закону

00:59 Сильна та тендітна — як згадують загиблу на Харківщині Олександру Мулькевич

00:50 Представники фондів наживалися на ввезенні в Україну гуманітарних авто — перелік організацій

00:30 Зміни у проходженні ВЛК — що говорять юристи

00:16 Благодійний фонд Нової Зеландії роздавав смертельно небезпечні цукерки — що з ними не так

18:43 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови