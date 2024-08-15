У центрі Одеси під час ракетного обстрілу 14 серпня спалахнула пожежа в житловому будинку

Пожежа в житловому будинку на вулиці Софіївській в Одесі. Фото: facebook.com/DSNSODE

Увечері в середу, 14 серпня, у Приморському районі Одеси під час російської ракетної атаки на місто спалахнула пожежа. Займання сталося у триповерховому житловому будинку на вулиці Софіївській.

Про це в середу, 14 серпня, повідомили в Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники зазначили, що час пожежі співпав із часом обстрілу, тому в населення були припущення, що займання є наслідком прильоту, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Станом на 22:27 14 серпня пожежу загальною площею 150 квадратних метрів вогнеборці ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції. Боротися з вогнем пожежникам ДСНС допомагали добровольці з Асоціації добровільних пожежників України. Також на місці події працювали всі оперативні служби. Причина займання наразі встановлюється.

На місці пожежі побував міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Займаємося розселенням людей, уранці на місці розпочне роботу оперативний штаб. Також наші спеціалісти вивчатимуть варіанти відновлення пошкодженої покрівлі будинку", — зазначив мер.