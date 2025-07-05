Квартира в центре за 50 тысяч долларов - как выглядит квартира в центре за 50 тысяч долларов

В центре Одессы продают "двушку" за 50 тыс. долларов — состояние
На Преображенской улице в самом сердце Одессы выставили на продажу двухкомнатную квартиру площадью 70 кв.м. За такие "апартаменты" хотят выторговать 50 тысяч долларов.
Об этом Новини.LIVE узнали из торговой площадки для продажи недвижимости dom.ria.
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Продажа квартиры в Одессе
Известно, что квартира расположена на пятом этаже кирпичного дома, построенного в 1970-1979 годах. Она имеет высокие потолки и гардеробную. Состояние — под ремонт, поэтому новые владельцы смогут обустроить ее по своему вкусу.
Особое внимание привлекает большая кухня площадью 40 кв.м, что является нетипичным для старого жилого фонда. А еще развитая инфраструктура: рядом Свято-Успенский кафедральный собор, Старобазарный сквер, общественный транспорт.
Сколько стоят квартиры в Одессе
Отметим, что по данным агентства недвижимости "Лун", средняя цена двухкомнатной квартиры без ремонта в этом районе стоит — 79 500 долларов. С ремонтом стоимость немного выше и может превышать 80 000 долларов.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе резко взлетела стоимость аренды квартир. Также писали, о двухкомнатной квартире в Одессе всего за 10 тысяч долларов.
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