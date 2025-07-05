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Головна Одеса У центрі Одеси продають "двушку" за 50 тисяч доларів — який стан

У центрі Одеси продають "двушку" за 50 тисяч доларів — який стан

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:58
Квартира в центрі за 50 тисяч доларів — який має вигляд
Вид з балкона квартири, яку продають в Одесі. Фото: dom.ria

На Преображенській вулиці в самому серці Одеси виставили на продаж двокімнатну квартиру площею 70 кв.м. За такі "апартаменти" хочуть вторгувати 50 тисяч доларів.

Про це Новини.LIVE дізналися з торгового майданчика для продажу нерухомості dom.ria.

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Відомо, що квартира розташована на п’ятому поверсі цегляного будинку, зведеного у 1970-1979 роках. Вона має високі стелі та гардеробну. Стан — під ремонт, тож нові власники зможуть облаштувати її на власний смак.

Особливу увагу привертає велика кухня площею 40 кв.м, що є нетиповим для старого житлового фонду. А ще розвинена інфраструктура: поруч Свято-Успенський кафедральний собор, Старобазарний сквер, громадський транспорт.

Скільки коштують квартири в Одесі

Зазначимо, що, за даними агентства нерухомості "Лун", середня ціна двокімнатної квартири без ремонту у цьому районі коштує 79 500 доларів. З ремонтом вартість трохи вища і може перевищувати 80 000 доларів.

У центрі Одеси продають "двушку" за 50 тисяч доларів — який стан - фото 1
Вартість квартир в Одесі. Фото: скриншот з ЛУН

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі різко злетіла вартість оренди квартир. Також писали, про двокімнатну квартиру в Одесі лише за 10 тисяч доларів.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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