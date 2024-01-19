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В центре Одессы упала стена аварийного корпуса инфекционной больницы

19 января 2024 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В центре Одессы упала стена аварийного корпуса инфекционной больницы
Обрушенная стена больницы. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром в Одесской инфекционной больнице обрушилась стена циркульного корпуса. Известно, что здание-памятник архитектуры находилось в аварийном состоянии не менее 5 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации ведомства, пострадавших нет. В настоящее время продолжается обследование чрезвычайными и архитекторами города.

"Учитывая, что здание является памятником архитектуры национального значения, любые работы будут согласовываться с соответствующими государственными органами", — сказал первый заместитель городского головы Александр Филатов.

Кроме того, здание не используется по прямому назначению и закрыто ограждением. Горожане призывают не приближаться к месту разрушений, чтобы не травмироваться.

Напомним, одесское имение Гавсевича, являющееся объектом культурного наследия, оказалось в центре скандала. В суд направлен обвинительный акт относительно владельца здания и руководителя предприятия-подрядчика по факту умышленного уничтожения, разрушения и повреждения объектов культурного наследия или их частей.

Также мы писали, что ЮНЕСКО внесла Одесскую обсерваторию в Международный список ценностей, которые находятся под усиленной защитой. Теперь международная организация будет отвечать за повреждение памятника в случае очередной атаки России.

Одесса
памятник архитектуры
больницы
Одесская область
городской совет
Новости Одессы

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