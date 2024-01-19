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У центрі Одеси впала стіна аварійного корпусу інфекційної лікарні

19 січня 2024 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У центрі Одеси впала стіна аварійного корпусу інфекційної лікарні
Обвалена стіна лікарні. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку в Одеській інфекційній лікарні обвалилася стіна циркульного корпусу. Відомо, що будівля-памʼятка архітектури перебувала в аварійному стані щонайменше 5 років.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Що відомо про обрушення стіни

За інформацією відомства, постраждалих немає. Наразі триває обстеження надзвичайниками та архітекторами міста. 

"Враховуючи, що будівля є пам'яткою архітектури національного значення, будь-які роботи погоджуватимуться з відповідними державними органами", — сказав перший заступник міського голови Олександр Філатов. 

Крім того, будівля не використовується за прямим призначенням та закрита огорожею. Містян закликають не наближатися до місця руйнувань, аби не травмуватися. 

Нагадаємо, одеський маєток Гавсевича, який є об'єктом культурної спадщини, опинився в центрі скандалу. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо власника будівлі та керівника підприємства-підрядника за фактом умисного знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їхніх частин.

Також ми писали, що ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.

Одеса
пам'ятник архітектури
лікарні
Одеська область
міська рада
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