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Збереження культурної спадщини — в Одесі оцифрували хрести козацького кладовища

16 грудня 2023 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Збереження культурної спадщини — в Одесі оцифрували хрести козацького кладовища
Зацифрований хрест козацького кладовища. Фото: Музей Української перемоги
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі оцифрували хрести старовинного козацького кладовища. Роботи проведені в рамках проєкту EU4Culture, який отримав фінансову підтримку від Європейського Союзу. 

Про це повідомили в Одеській міській раді

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"Проєкт фінансується ЄС у рамках проєкту EU4Culture, що реалізується Інститутом ім. Ґете у партнерстві з Данським інститутом культури, Чеськими центрами та Французьким інститутом у Грузії", — йдеться у повідомленні.  

Відомо, що наразі триває оцифрування експонатів у музеї Блещунова, які теж входять до каталогу. Проєкт також передбачає розробку дорожньої карти Одеси у сфері культури, охоплюючи музеї, бібліотеки, театри та інші культурні заклади.

Культурна спадщина Одеси

Нагадаємо, комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини вирішив додати до обʼєктів культурної спадщини Одеський оперний театр та філармонію імені Давида Ойстраха. Таке рішення ухвалили на випадок пошкодження памʼяток у разі чергового ворожого обстрілу.

Також ми писали, що ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.

Додамо, що одеський маєток Гавсевича, який є об'єктом культурної спадщини, опинився в центрі скандалу. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо власника будівлі та керівника підприємства-підрядника за фактом умисного знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їхніх частин.

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