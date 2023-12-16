Сохранение культурного наследия — в Одессе оцифровали кресты козацкого кладбища

Цифрованный крест казацкого кладбища. Фото: Одесская мэрия

В Одессе оцифровали кресты старинного казацкого кладбища. Работы проведены в рамках проекта EU4Culture, получившего финансовую поддержку от Европейского Союза.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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"Проект финансируется ЕС в рамках проекта EU4Culture, реализуемого Институтом им. Гете в партнерстве с Датским институтом культуры, Чешскими центрами и Французским институтом в Грузии", — говорится в сообщении.

Известно, что сейчас идет оцифровка экспонатов в музее Блещунова, которые тоже входят в каталог. Проект также предусматривает разработку дорожной карты Одессы в сфере культуры, включая музеи, библиотеки, театры и другие культурные заведения.

Культурное наследие Одессы

Напомним, комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия решил добавить в объекты культурного наследия Одесский оперный театр и филармонию имени Давида Ойстраха. Такое решение было принято на случай повреждения памятников в случае очередного вражеского обстрела.

Также мы писали, что ЮНЕСКО внесла Одесскую обсерваторию в Международный список ценностей, которые находятся под усиленной защитой. Теперь международная организация будет отвечать за повреждение памятника в случае очередной атаки России.

Добавим, что одесское имение Гавсевича, являющееся объектом культурного наследия, оказалось в центре скандала. В суд направлен обвинительный акт относительно владельца здания и руководителя предприятия-подрядчика по факту умышленного уничтожения, разрушения и повреждения объектов культурного наследия или их частей.