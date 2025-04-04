В Одессе появятся уборные для людей с инвалидностью

Модульная уборная. Фото иллюстративное: Богдан Дозюк

В Одессе появятся автоматические модульные уборные с кабинками для людей с инвалидностью. Их планируют установить на четырех локациях в центре города.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

Модульные уборные

По обращению экспертной группы Совета Безбарьерности, Департамент городского хозяйства предварительно изучил опыт внедрения модульных уборных в Киеве. Во время заседания муниципалитета был представлен образец на две кабинки, одна из которых является просторной и может вместить человека на кресле колесном или маму с коляской.

Особенности такой уборной

Металлическая антикоррозийная кабинка такого туалета оснащена функцией уборки, сенсорами движения, а также системой автоматической разблокировки, которая срабатывает каждые 15 минут. Кроме того, в уборных имеется кнопка вызова оператора и модуль для безналичного расчета.

Где установят

Установить такие автоматические модульные уборные планируют по следующим локациям:

на Соборной площади,

в Городском саду,

на Приморском бульваре

на проспекте Украинских Героев

Однако решение по установке уборных еще должны утвердить на сессии горсовета.

Напомним, недавно мы писали о рейде по одесским парковкам. А также о том, что пляжи города не оборудованы для людей с инвалидностью.