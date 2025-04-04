В Одесі з'являться вбиральні для людей з інвалідністю

Модульна вбиральня. Фото ілюстративне: Богдан Дозюк

В Одесі з'являться автоматичні модульні вбиральні з кабінками для людей з інвалідністю. Їх планують встановити на чотирьох локаціях в центрі міста.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Модульні вбиральні

На звернення експертної групи Ради Безбар'єрності, Департамент міського господарства попередньо вивчив досвід впровадження модульних вбиралень в Києві. Під час засідання муніципалітету було презентовано зразок на дві кабінки, одна з яких є просторою та може вмістити людину на кріслі колісному чи маму з візком.

Особливості такої вбиральні

Металева антикорозійна кабінка такого туалету оснащена функцією прибирання, сенсорами руху, а також системою автоматичного розблокування, яка спрацьовує кожні 15 хвилин. Крім того, вбиральня має кнопку виклику оператора та модуль для безготівкового розрахунку.

Де встановлять

Встановити такі автоматичні модульні вбиральні планують за наступними локаціями:

на Соборній площі,

у Міському саду,

на Приморському бульварі

на проспекті Українських Героїв

Однак рішення щодо встановлення вбирален ще мають затвердити на сесії міськради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рейд одеськими парковками. А також про те, що пляжі міста не обладнані для людей з інвалідністю.