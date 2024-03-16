В ВМС рассказали о ситуации с вражескими кораблями в Черном море

Вражеские корабли на рейде. Фото иллюстративное. Фото: РосСМИ

Россияне уже две недели не выводит свои корабли на дежурство в Черное море из-за угрозы атак и бушующего шторма. По состоянию на сегодняшний день, 16 марта, оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых 1 — ракетоноситель с 4 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовскому морю — 21 судно, из них 5 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 18 судов, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот.

Также мы писали, что россияне и дальше пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БпЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину. В частности, вчера оккупанты запустили по Одессе две баллистические ракеты, они попали в прибрежный район города. В результате погибли 20 человек, еще десятки пострадали.