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У ВМС розказали про ситуацію з ворожими кораблями у Чорному морі

16 березня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У ВМС розказали про ситуацію з ворожими кораблями у Чорному морі
Ворожі кораблі на рейді. Фото ілюстративне. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росіяни уже два тижні не виводить свої кораблі на чергування у Чорне море через загрозу атак та шторм, що вирує. Станом на сьогодні, 16 березня, окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких 1  ракетоносій з 4 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • до Азовського моря — 21 судно, з них 5 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 18 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, у портах окупованого Криму є мінімум військових кораблів Росії. Окупанти передислокували більш цінні судна вглиб своєї країни, а на півострові залишились лише деякі катери. Таке рішення загарбників зумовлене успішними атаками ЗСУ на їхній флот.

Також ми писали, що росіяни й надалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.  Зокрема вчора окупанти запустили по Одесі дві балістичні ракети, вони поцілили у прибережний район міста. Унаслідок цього загинуло 20 людей, ще десятки постраждали. 

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
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