Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі повідомили про збільшення кількості загиблих внаслідок удару росіян по місту arrow

В Одесі повідомили про збільшення кількості загиблих внаслідок удару росіян по місту

15 березня 2024 20:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Одесі повідомили про збільшення кількості загиблих внаслідок удару росіян по місту
Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: Facebook Андрія Костіна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кількість загиблих внаслідок удару російських загарбників по Одесі зросла до 20 осіб. Також відомо про щонайменше 73 постраждалих.

Про це повідомили Генеральний прокурор України Андрій Костін і ДСНС у п'ятницю, 15 березня.

Читайте також:

Увага! Зображення містить чутливі кадри, 18+

дснс
Загиблий внаслідок обстрілу. Фото: скриншот

Удар по Одесі 15 березня

"Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога", — розповів Костін.

Пізніше в ДСНС уточнили, що кількість жерств зросла до 20.

Також він зазначив, що серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС.

"Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару", — підкреслив прокурор.

Він також повідомив, що правоохоронці та прокурори фіксують наслідки чергового підступного воєнного злочину агресора. Відкрито кримінальне провадження по факту порушення російськими загарбниками законів війни.

дснс
Місце влучання російської ракети. Фото: Facebook Андрія Костіна
дснс
Рятувальники евакуюють пораненого товариша. Фото: Facebook Андрія Костіна
дснс
Працівник прокуратури на місці обстрілу. Фото: Facebook Андрія Костіна

Атака на Одесу

Сьогодні вранці, 15 березня, під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту випустили дві ракети типу "Іскандер-М".

Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.

Додамо, що наразі триває рятувальна операція, робітники служб надають усю необхідно допомогу постраждалим. Відомо про те, що серед загиблих є працівники поліції, а загальна кількість постраждалих становіть понад 70 людей.

Одеса
війна
ДСНС
Україна
обстріли
жертви
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського