В Одесі повідомили про збільшення кількості загиблих внаслідок удару росіян по місту

Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: Facebook Андрія Костіна

Кількість загиблих внаслідок удару російських загарбників по Одесі зросла до 20 осіб. Також відомо про щонайменше 73 постраждалих.

Про це повідомили Генеральний прокурор України Андрій Костін і ДСНС у п'ятницю, 15 березня.

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Загиблий внаслідок обстрілу. Фото: скриншот

Удар по Одесі 15 березня

"Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога", — розповів Костін.

Пізніше в ДСНС уточнили, що кількість жерств зросла до 20.

Також він зазначив, що серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС.

"Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару", — підкреслив прокурор.

Він також повідомив, що правоохоронці та прокурори фіксують наслідки чергового підступного воєнного злочину агресора. Відкрито кримінальне провадження по факту порушення російськими загарбниками законів війни.

Місце влучання російської ракети. Фото: Facebook Андрія Костіна

Рятувальники евакуюють пораненого товариша. Фото: Facebook Андрія Костіна

Працівник прокуратури на місці обстрілу. Фото: Facebook Андрія Костіна

Атака на Одесу

Сьогодні вранці, 15 березня, під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту випустили дві ракети типу "Іскандер-М".

Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.

Додамо, що наразі триває рятувальна операція, робітники служб надають усю необхідно допомогу постраждалим. Відомо про те, що серед загиблих є працівники поліції, а загальна кількість постраждалих становіть понад 70 людей.