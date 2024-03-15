Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе сообщили об увеличении количества погибших в результате удара россиян по городу arrow

В Одессе сообщили об увеличении количества погибших в результате удара россиян по городу

15 марта 2024 20:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одессе сообщили об увеличении количества погибших в результате удара россиян по городу
Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото: Facebook Андрея Костина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Число погибших в результате удара российских захватчиков по Одессе возросло до 20 человек. Также известно по меньшей мере о 73 пострадавших.

Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и ГСЧС в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Внимание! Изображение содержит чувствительные кадры, 18+

дснс
Погибший в результате обстрела. Фото: скриншот

Удар по Одессе 15 марта

"Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага", — рассказал Костин.

Позже в ГСЧС уточнили, что количество жертв выросло до 20.

Также он отметил, что среди жертв и пострадавших местные жители, медики, сотрудники ГСЧС.

"Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара", — подчеркнул прокурор.

Он также сообщил, что правоохранители и прокуроры фиксируют последствия очередного коварного военного преступления агрессора. Открыто уголовное производство по факту возбуждения российскими захватчиками законов войны.

дснс
Место попадания российской ракеты. Фото: Facebook Андрея Костина
дснс
Спасатели эвакуируют раненого товарища. Фото: Facebook Андрея Костина
дснс
Работник прокуратуры на месте обстрела. Фото: Facebook Андрея Костина

Атака на Одессу

Сегодня утром, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".

Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Добавим, что в настоящее время идет спасательная операция, рабочие служб оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Известно о том, что среди погибших есть сотрудники полиции, а общее количество пострадавших составляет более 70 человек.

Одесса
война
ГСЧС
Украина
обстрелы
жертвы
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб