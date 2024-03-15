В Одессе сообщили об увеличении количества погибших в результате удара россиян по городу
Число погибших в результате удара российских захватчиков по Одессе возросло до 20 человек. Также известно по меньшей мере о 73 пострадавших.
Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и ГСЧС в пятницу, 15 марта.
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Удар по Одессе 15 марта
"Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага", — рассказал Костин.
Позже в ГСЧС уточнили, что количество жертв выросло до 20.
Также он отметил, что среди жертв и пострадавших местные жители, медики, сотрудники ГСЧС.
"Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара", — подчеркнул прокурор.
Он также сообщил, что правоохранители и прокуроры фиксируют последствия очередного коварного военного преступления агрессора. Открыто уголовное производство по факту возбуждения российскими захватчиками законов войны.
Атака на Одессу
Сегодня утром, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".
Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.
Добавим, что в настоящее время идет спасательная операция, рабочие служб оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Известно о том, что среди погибших есть сотрудники полиции, а общее количество пострадавших составляет более 70 человек.
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