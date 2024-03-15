В Одессе сообщили об увеличении количества погибших в результате удара россиян по городу

Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото: Facebook Андрея Костина

Число погибших в результате удара российских захватчиков по Одессе возросло до 20 человек. Также известно по меньшей мере о 73 пострадавших.

Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и ГСЧС в пятницу, 15 марта.

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Погибший в результате обстрела. Фото: скриншот

Удар по Одессе 15 марта

"Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага", — рассказал Костин.

Позже в ГСЧС уточнили, что количество жертв выросло до 20.

Также он отметил, что среди жертв и пострадавших местные жители, медики, сотрудники ГСЧС.

"Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара", — подчеркнул прокурор.

Он также сообщил, что правоохранители и прокуроры фиксируют последствия очередного коварного военного преступления агрессора. Открыто уголовное производство по факту возбуждения российскими захватчиками законов войны.

Место попадания российской ракеты. Фото: Facebook Андрея Костина

Спасатели эвакуируют раненого товарища. Фото: Facebook Андрея Костина

Работник прокуратуры на месте обстрела. Фото: Facebook Андрея Костина

Атака на Одессу

Сегодня утром, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".

Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Добавим, что в настоящее время идет спасательная операция, рабочие служб оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Известно о том, что среди погибших есть сотрудники полиции, а общее количество пострадавших составляет более 70 человек.