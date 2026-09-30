В Одессе застрелили военнослужащего: задержанному сообщили о подозрении

Криминалисты на месте убийства в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе 30 сентября на Люстдорфской дороге обнаружили тело 50-летнего военнослужащего с огнестрельными ранениями. Полицейские установили личность и задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве. Ему уже предъявлено подозрение.

Об этом Нацполиция сообщила Новини.LIVE.

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Что известно об убийстве военного

Инцидент произошел утром на Люстдорфской дороге. Во время патрулирования правоохранители обнаружили посреди проезжей части тело мужчины рядом с автомобилем Chevrolet.

Полицейские на месте преступления в Одессе. Фото: Нацполиция

На месте полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности орудие преступления, стреляные гильзы и другие предметы, имеющие значение для расследования. Их направили на экспертизу.

Правоохранители установили личность и задержали пенсионера, причастного к убийству.

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Сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Задержан подозреваемый в убийстве. Фото: Нацполиция.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 115 — умышленное убийство;

ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие проверяет несколько версий и мотивов убийства, а также устанавливает все обстоятельства преступления.

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