Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Убийство военнослужащего на дороге в Одессе: задержанному предъявлено подозрение

Убийство военнослужащего на дороге в Одессе: задержанному предъявлено подозрение

Ua ru
30 сентября 2026 00:04
В Одессе застрелили военнослужащего: задержанному сообщили о подозрении
Криминалисты на месте убийства в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе 30 сентября на Люстдорфской дороге обнаружили тело 50-летнего военнослужащего с огнестрельными ранениями. Полицейские установили личность и задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве. Ему уже предъявлено подозрение.

Об этом Нацполиция сообщила Новини.LIVE.

Реклама

Что известно об убийстве военного

Инцидент произошел утром на Люстдорфской дороге. Во время патрулирования правоохранители обнаружили посреди проезжей части тело мужчины рядом с автомобилем Chevrolet.

Убийство военнослужащего на дороге в Одессе: задержанному предъявлено подозрение - фото 1
Полицейские на месте преступления в Одессе. Фото: Нацполиция

На месте полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности орудие преступления, стреляные гильзы и другие предметы, имеющие значение для расследования. Их направили на экспертизу.

Правоохранители установили личность и задержали пенсионера, причастного к убийству.

Читайте также:

Подозреваемому грозит тюремное заключение

Сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Убийство военнослужащего на дороге в Одессе: задержанному предъявлено подозрение - фото 2
Задержан подозреваемый в убийстве. Фото: Нацполиция.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 115 — умышленное убийство;
  • ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие проверяет несколько версий и мотивов убийства, а также устанавливает все обстоятельства преступления.

Последние новости Одессы

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Татарбунарах в Одесской области отреставрировали поврежденный памятник Александру Пушкину, хотя в феврале 2026 года его признали не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. После этого активисты призвали демонтировать памятник.

Также Новини.LIVE писал, что российские боевые корабли уже четвертый месяц не выходят за пределы гаваней. В то же время РФ продолжает использовать авиацию и беспилотники, а удары по портам и гражданским судам затрудняют работу морского коридора.

Одесса убийство военные подозрение Нацполиция задержание
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации