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Головна Одеса Вбивство військового на дорозі в Одесі: затриманому оголосили підозру

Вбивство військового на дорозі в Одесі: затриманому оголосили підозру

Ua ru
30 вересня 2026 00:04
В Одесі застрелили війського: затриманому повідомили про підозру
Криміналісти на місці вбивства в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі 30 вересня на Люстдорфській дорозі виявили тіло 50-річного військовослужбовця з вогнепальними пораненнями. Поліцейські встановили та затримали пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві. Йому вже повідомили про підозру.

Про це Нацполіція повідомила Новини.LIVE.

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Що відомо про вбивство військового

Подія сталася вранці на Люстдорфській дорозі. Під час патрулювання правоохоронці виявили посеред проїжджої частини тіло чоловіка поруч із автомобілем Chevrolet.

Вбивство військового на дорозі в Одесі: затриманому оголосили підозру - фото 1
Поліцейські на місці злочину в Одесі. Фото: Нацполіція

На місці поліцейські вилучили речові докази, зокрема знаряддя злочину, стріляні гільзи та інші предмети, які мають значення для розслідування. Їх направили на експертні дослідження.

Правоохоронці встановили та затримали пенсіонера, причетного до вбивства.

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Вбивство військового на дорозі в Одесі: затриманому оголосили підозру - фото 2
Затриманий підозрюваний у вбивстві. Фото: Нацполіція.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 115 — умисне вбивство;
  • ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство перевіряє кілька версій та мотивів вбивства, а також встановлює всі обставини злочину.

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Одеса вбивство військові підозра Нацполіція затримання
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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