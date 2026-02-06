Видео
Главная Одесса Земля на первой линии моря в Одессе — стоимость сегодня

Земля на первой линии моря в Одессе — стоимость сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 18:58
Продажа участка у моря в Одессе на Шкиперской в Одессе
Вид на море с участка. Фото: DIM.RIA

В Одессе продают земельный участок под жилую застройку на первой линии. Он расположен на улице Шкиперской в микрорайоне Дача Ковалевского. Особенность — панорамный вид на море.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Читайте также:

Что предлагают

В Киевском районе Одессы появилось предложение продажи участка под индивидуальное строительство жилого дома. Земля расположена в черте города, на первой линии от моря, с широкой прибрежной зоной и открытым панорамным видом на море.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Участок, который продают. фото: DIM.RIA

Площадь участка составляет 10 соток. Цена — 270 тысяч долларов за объект, или 27 тысяч долларов за сотку, что эквивалентно 11,7 млн гривен по текущему курсу, указанному в объявлении. Владелец сообщает, что на землю оформлен государственный акт и есть документы на строительство дома.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Рельеф участка. фото: DIM.RIA

К участку подведены все коммуникации, в том числе центральная канализация. Территория ограждена, есть заезд для автомобиля и защита от постороннего доступа.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Вид на море с участка. Фото: DIM.RIA

Участок имеет песчаный грунт и горный рельеф, расположен непосредственно в жилой застройке. Есть общественный транспорт, что делает локацию удобной для постоянного проживания.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Земля, которую выставили на продажу, фото: DIM.RIA

Напомним, мы сообщали, что в Одессе на продажу выставили большой особняк. Он расположен в Киевском районе города по улице Мускатной. Площадь особняка почти 1 000 метров квадратных.

Также мы писали, что продают земельный участок возле так называемого "замка Гарри Поттера". Он расположен возле 10 станции Большого Фонтана. Целевое назначение — под жилую застройку.

Одесса земля Одесская область Новости Одессы продажа цена
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
