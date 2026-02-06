Продаж ділянки біля моря в Одесі на Шкіперській

Вид на море з ділянки. Фото: DIM.RIA

В Одесі продають земельну ділянку під житлову забудову на першій лінії. Вона розташована на вулиці Шкіперській у мікрорайоні Дача Ковалевського. Особливість — панорамний вид на море.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Що пропонують

У Київському районі Одеси з’явилася пропозиція продажу ділянки під індивідуальне будівництво житлового будинку. Земля розташована в межах міста, на першій лінії від моря, із широкою прибережною зоною та відкритим панорамним краєвидом.

Ділянка, яку продають. Фото: DIM.RIA

Площа ділянки становить 10 соток. Ціна — 270 тисяч доларів за об’єкт, або 27 тисяч доларів за сотку, що еквівалентно 11,7 млн гривень за поточним курсом, зазначеним у оголошенні. Власник повідомляє, що на землю оформлено державний акт і є документи на будівництво будинку.

Рельєф ділянки. Фото: DIM.RIA

До ділянки підведені всі комунікації, зокрема центральна каналізація. Територія огороджена, є заїзд для автомобіля та захист від стороннього доступу.

Вид на море з ділянки. Фото: DIM.RIA

Ділянка має піщаний ґрунт і гірський рельєф, розташована безпосередньо в житловій забудові. Є громадський транспорт, що робить локацію зручною для постійного проживання.

Земля, яку виставили на продаж. Фото: DIM.RIA

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі на продаж виставили великий маєток. Він розташований у Київському районі міста по вулиці Мускатній. Площа особняка майже 1 000 метрів квадратних.

Також ми писали, що продають земельну ділянку біля так званого "замку Гаррі Поттера". Вона розташована біля 10 станції Великого Фонтану. Цільове призначення — під житлову забудову.