Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Земля на першій лінії моря в Одесі — вартість сьогодні

Земля на першій лінії моря в Одесі — вартість сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:58
Продаж ділянки біля моря в Одесі на Шкіперській
Вид на море з ділянки. Фото: DIM.RIA

В Одесі продають земельну ділянку під житлову забудову на першій лінії. Вона розташована на вулиці Шкіперській у мікрорайоні Дача Ковалевського. Особливість — панорамний вид на море.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

У Київському районі Одеси з’явилася пропозиція продажу ділянки під індивідуальне будівництво житлового будинку. Земля розташована в межах міста, на першій лінії від моря, із широкою прибережною зоною та відкритим панорамним краєвидом.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Ділянка, яку продають. Фото: DIM.RIA

Площа ділянки становить 10 соток. Ціна — 270 тисяч доларів за об’єкт, або 27 тисяч доларів за сотку, що еквівалентно 11,7 млн гривень за поточним курсом, зазначеним у оголошенні. Власник повідомляє, що на землю оформлено державний акт і є документи на будівництво будинку.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Рельєф ділянки. Фото: DIM.RIA

До ділянки підведені всі комунікації, зокрема центральна каналізація. Територія огороджена, є заїзд для автомобіля та захист від стороннього доступу.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Вид на море з ділянки. Фото: DIM.RIA

Ділянка має піщаний ґрунт і гірський рельєф, розташована безпосередньо в житловій забудові. Є громадський транспорт, що робить локацію зручною для постійного проживання.

В Одесі продають ділянку прямо біля моря
Земля, яку виставили на продаж. Фото: DIM.RIA

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі на продаж виставили великий маєток. Він розташований у Київському районі міста по вулиці Мускатній. Площа особняка майже 1 000 метрів квадратних.

Також ми писали, що продають земельну ділянку біля так званого "замку Гаррі Поттера". Вона розташована біля 10 станції Великого Фонтану. Цільове призначення — під житлову забудову.

Одеса земля Одеська область Новини Одеси продаж ціна
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації