Россия ударила по жилому дому в Одессе - кадры первых минут

Спасатели пытаются охладиться после тушения пожара. Фото: Нацполиция

В ночь на 28 июня Россия атаковала Одессу. Вражеский дрон повредил квартиры в 21-этажном жилом доме. Есть погибшие и раненые.

Первые кадры с места трагедии обнародовала Патрульная полиция Одессы.

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На кадрах - разрушенные квартиры, обломки бетона, дым и шокированные жители, которые посреди ночи выбегали на улицу.

"Мы немедленно прибыли к дому. Вместе с другими службами эвакуировали людей, оказывали первую помощь пострадавшим, обеспечивали проезд скорых и спасательной техники. Контролировали ситуацию, чтобы избежать еще больших трагедий", — сообщили в полиции.

Обстрел Одессы дронами — что известно

Ночью российская армия атаковала Одессу дронами-камикадзе. Один из них попал в квартиру 21-этажного дома, где вспыхнул масштабный пожар на нескольких этажах. Пожар охватил 7-й, 8-й и 9-й этажи. Люди оказались заблокированными в своих квартирах.

Кроме дома повреждены также частные хозяйственные постройки, админздание, складские помещения, здание неработающей автозаправки и несколько автомобилей.

Напомним, в результате атаки на Одессу погибла учительница вместе с мужем. Также мы писали, где можно получить помощь пострадавшим от атаки российских захватчиков.