Росія вдарила по житловому будинку в Одесі — кадри перших хвилин

Удар по Одесі — перші кадри зі зруйнованої багатоповерхівки
У ніч на 28 червня Росія атакувала Одесу. Ворожий дрон пошкодив квартири у 21-поверховому житловому будинку. Є загиблі та поранені.
Перші кадри з місця трагедії оприлюднила Патрульна поліція Одеси.
Удар по будинку в Одесі — перші кадри
На кадрах — зруйновані квартири, уламки бетону, дим і шоковані мешканці, які посеред ночі вибігали на вулицю.
"Ми негайно прибули до будинку. Разом з іншими службами евакуювали людей, надавали першу допомогу постраждалим, забезпечували проїзд швидких та рятувальної техніки. Контролювали ситуацію, аби уникнути ще більших трагедій", — повідомили в поліції.
Обстріл Одеси дронами — що відомо
Вночі російська армія атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один з них влучив у квартиру 21-поверхового будинку, де спалахнула масштабна пожежа на кількох поверхах. Пожежа охопила 7-й, 8-й та 9-й поверхи. Люди опинилися заблокованими у своїх помешканнях.
Окрім будинку пошкоджено також приватні господарські споруди, адмінбудівлю, складські приміщення, будівлю непрацюючої автозаправки та кілька автівок.
Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу загинула учителька разом з чоловіком. Також ми писали, де можна отримати допомогу постраждалим від атаки російських загарбників.
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