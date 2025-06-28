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Головна Одеса Удар по Одесі — перші кадри зі зруйнованої багатоповерхівки

Удар по Одесі — перші кадри зі зруйнованої багатоповерхівки

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 15:51
Росія вдарила по житловому будинку в Одесі — кадри перших хвилин
Рятувальники намагаються охолодитися після гасіння пожежі. Фото: Нацполіція
Ключові моменти Удар по будинку в Одесі — перші кадри Обстріл Одеси дронами — що відомо

У ніч на 28 червня Росія атакувала Одесу. Ворожий дрон пошкодив квартири у 21-поверховому житловому будинку. Є загиблі та поранені.

Перші кадри з місця трагедії оприлюднила Патрульна поліція Одеси.

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Удар по будинку в Одесі — перші кадри

На кадрах — зруйновані квартири, уламки бетону, дим і шоковані мешканці, які посеред ночі вибігали на вулицю.

"Ми негайно прибули до будинку. Разом з іншими службами евакуювали людей, надавали першу допомогу постраждалим, забезпечували проїзд швидких та рятувальної техніки. Контролювали ситуацію, аби уникнути ще більших трагедій", — повідомили в поліції. 

Обстріл Одеси дронами — що відомо

Вночі російська армія атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один з них влучив у квартиру 21-поверхового будинку, де спалахнула масштабна пожежа на кількох поверхах. Пожежа охопила 7-й, 8-й та 9-й поверхи. Люди опинилися заблокованими у своїх помешканнях. 

Окрім будинку пошкоджено також приватні господарські споруди, адмінбудівлю, складські приміщення, будівлю непрацюючої автозаправки та кілька автівок.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу загинула учителька разом з чоловіком. Також ми писали, де можна отримати допомогу постраждалим від атаки російських загарбників. 

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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