Росія вдарила по житловому будинку в Одесі — кадри перших хвилин

Рятувальники намагаються охолодитися після гасіння пожежі. Фото: Нацполіція

У ніч на 28 червня Росія атакувала Одесу. Ворожий дрон пошкодив квартири у 21-поверховому житловому будинку. Є загиблі та поранені.

Перші кадри з місця трагедії оприлюднила Патрульна поліція Одеси.

Реклама

Читайте також:

Удар по будинку в Одесі — перші кадри

На кадрах — зруйновані квартири, уламки бетону, дим і шоковані мешканці, які посеред ночі вибігали на вулицю.

"Ми негайно прибули до будинку. Разом з іншими службами евакуювали людей, надавали першу допомогу постраждалим, забезпечували проїзд швидких та рятувальної техніки. Контролювали ситуацію, аби уникнути ще більших трагедій", — повідомили в поліції.

Обстріл Одеси дронами — що відомо

Вночі російська армія атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один з них влучив у квартиру 21-поверхового будинку, де спалахнула масштабна пожежа на кількох поверхах. Пожежа охопила 7-й, 8-й та 9-й поверхи. Люди опинилися заблокованими у своїх помешканнях.

Окрім будинку пошкоджено також приватні господарські споруди, адмінбудівлю, складські приміщення, будівлю непрацюючої автозаправки та кілька автівок.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу загинула учителька разом з чоловіком. Також ми писали, де можна отримати допомогу постраждалим від атаки російських загарбників.