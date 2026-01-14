Видео
Главная Одесса Удары по гражданским судам на Одесчине — тактика РФ

Удары по гражданским судам на Одесчине — тактика РФ

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 09:52
Удары РФ по портам и судам морского коридора
Судно в порту Одесской области. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Россия продолжает обстрелы портовой инфраструктуры и гражданских судов, которые пользуются морским коридором. Только за первые две недели нового года под удары попали несколько кораблей. Есть погибшие и раненые члены экипажей. РФ сама публикует официальные сообщения о таких атаках, а это требует немедленной реакции международного сообщества.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Читайте также:

Обстрелы судов

Обстрелы портов и гражданского судоходства остаются одной из постоянных тактик РФ. Под атаками оказываются корабли, которые перевозят зерно, масло и другие грузы, важные не только для Украины, но и для мировой продовольственной безопасности. Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечает, что нужно усилить безопасность морского транспортного коридора. По его словам, особое возмущение вызывает то, что Россия публично признает удары по гражданским судам.

"Как мир может молча смотреть на официальные сообщения минагрессии РФ, где они сами пишут, как поражают гражданские суда возле Одессы? Реакция должна быть, ведь это фактически явка с повинной постоянного члена Совета безопасности ООН", — отметил Чаленко.

Он подчеркнул, что атаки направлены не только против судов, но и против портовой и зерновой инфраструктуры, а также логистических маршрутов, в частности на Дунайском направлении. Политолог считает, что эти факты нужно системно фиксировать и выносить на уровень международных организаций, добиваясь дополнительной поддержки для защиты морского коридора.

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала гражданские суда в Черном море. Также мы писали, что в портах меняют таможенные правила.

Одесса Одесская область обстрелы Одесский порт Новости Одессы морской порт
