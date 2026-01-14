Відео
Україна
Удари по цивільних судах на Одещині — тактика РФ

Удари по цивільних судах на Одещині — тактика РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 09:52
Удари РФ по портах і суднах морського коридору
Судно у порту Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія продовжує обстріли портової інфраструктури та цивільних суден, які користуються морським коридором. Лише за перші два тижні нового року під удари потрапили кілька кораблів. Є загиблі та поранені члени екіпажів. РФ сама публікує офіційні повідомлення про такі атаки, а це потребує негайної реакції міжнародної спільноти.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Читайте також:

Обстріли суден

Обстріли портів і цивільного судноплавства залишаються однією з постійних тактик РФ. Під атаками опиняються кораблі, які перевозять зерно, олію та інші вантажі, важливі не лише для України, а й для світової продовольчої безпеки. Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко наголошує, що потрібно посилити безпеку морського транспортного коридору. За його словами, особливе обурення викликає те, що Росія публічно визнає удари по цивільних суднах.

"Як світ може мовчки дивитися на офіційні повідомлення мінагресії РФ, де вони самі пишуть, як вражають цивільні судна біля Одеси? Реакція має бути, адже це фактично явка з повинною постійного члена Ради безпеки ООН", — зазначив Чаленко.

Він підкреслив, що атаки спрямовані не лише проти суден, а й проти портової та зернової інфраструктури, а також логістичних маршрутів, зокрема на Дунайському напрямку. Політолог вважає, що ці факти потрібно системно фіксувати та виносити на рівень міжнародних організацій, добиваючись додаткової підтримки для захисту морського коридору.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі. Також ми писали, що у портах змінюють митні правила.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
