Защита Одесской области от дронов из Крыма: в чем сложность

Одесская область постоянно находится под российскими дроновыми атаками. Враг терроризирует регион как днем, так и ночью. Несмотря на то, что интенсивность запусков немного уменьшилась, но угроза остается.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атаки из Крыма

Атаки дронов из оккупированного Крыма остаются большой угрозой для Одесской области. Общий темп запусков немного снизился, однако планы противника по использованию дронов не изменились. Противодействие БпЛА усложняется из-за непредсказуемости маршрутов дронов. Кроме того, сбивать дроны в море довольно трудно, из-за нестабильности платформ, с которых работают воины ПВО.

"Ни одна система ПВО не дает 100% сбития, но мы как составляющая ППВ тоже даем результаты. Иногда это даже 100% сбития, особенно когда атаки происходят днем. Мы делаем все возможное, чтобы уменьшить количество дронов и защитить жителей Одесской области", — отметил Плетенчук.

