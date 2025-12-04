Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Загроза дронів з Криму для Одещини — у чому складність атак

Загроза дронів з Криму для Одещини — у чому складність атак

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:30
Захист Одещини від дронів з Криму: у чому складність
Вогнева група ВМС. Фото ілюстративне: Військово-морські сили

Одещина постійно перебуває під російськими дроновими атаками. Ворог тероризує регіон як вдень, так і вночі. Попри те, що інтенсивність запусків трохи зменшилася, але загроза лишається.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Атаки з Криму

Атаки дронів з окупованого Криму залишаються великою загрозою для Одеської області. Загальний темп запусків трохи знизився, проте плани противника щодо використання дронів не змінилися. Протидія БпЛА ускладнюється через непередбачуваність маршрутів дронів. Крім того, збивати дрони в морі досить важко, через нестабільність платформ, з яких працюють воїни ППО.

"Жодна система ППО не дає 100% збиття, але ми як складова ППВ теж даємо результати. Іноді це навіть 100% збиття, особливо коли атаки відбуваються вдень. Ми робимо все можливе, щоб зменшити кількість дронів і захистити мешканців Одеської області", — зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одесити розповіли про те, як пережили нічну атаку. Також ми писали, що після удару по полігону Чауда в Криму поменшало ворожих атак.

Одеса Крим ВМС Одеська область обстріли Новини Одеси ППО
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації