Захист Одещини від дронів з Криму: у чому складність

Вогнева група ВМС. Фото ілюстративне: Військово-морські сили

Одещина постійно перебуває під російськими дроновими атаками. Ворог тероризує регіон як вдень, так і вночі. Попри те, що інтенсивність запусків трохи зменшилася, але загроза лишається.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Атаки з Криму

Атаки дронів з окупованого Криму залишаються великою загрозою для Одеської області. Загальний темп запусків трохи знизився, проте плани противника щодо використання дронів не змінилися. Протидія БпЛА ускладнюється через непередбачуваність маршрутів дронів. Крім того, збивати дрони в морі досить важко, через нестабільність платформ, з яких працюють воїни ППО.

"Жодна система ППО не дає 100% збиття, але ми як складова ППВ теж даємо результати. Іноді це навіть 100% збиття, особливо коли атаки відбуваються вдень. Ми робимо все можливе, щоб зменшити кількість дронів і захистити мешканців Одеської області", — зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одесити розповіли про те, як пережили нічну атаку. Також ми писали, що після удару по полігону Чауда в Криму поменшало ворожих атак.