Одесса получит генераторы в рамках помощи SECI

Генераторы, которые получила Украина. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Украина получила партию из 300 генераторов для поддержки критической инфраструктуры. Часть оборудования передадут Одессе — генераторы пойдут в первую очередь в больницы, школы и детсады.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Реклама

Читайте также:

Генераторы для Украины

По их данным, в рамках международной поддержки Украина получила 300 генераторов общей мощностью 1,65 МВт. Общая стоимость оборудования превышает 417 тысяч евро.

Для Одессы предусмотрено 50 генераторов. Их направят на объекты социальной сферы — больницы, роддома, детские сады, школы и другие учреждения, которые должны работать даже во время перебоев с электроснабжением.

Кому еще передадут генераторы

В целом генераторы распределят между несколькими городами: Киев получит 100 единиц, Одесса — 50, Сумы — 50, Херсон — 40, Николаев — 50 и Львов — 10 генераторов.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба нагалосиив, что генераторы являются критически важными для общин, которые регулярно сталкиваются с последствиями российских атак на энергетику.

"Атаки врага на энергетику и коммунальную инфраструктуру остаются системными. Наше противодействие варварским действиям РФ — распределенная генерация и резервные решения, которые позволяют общинам работать, лечить, обучать и предоставлять базовые услуги даже в кризисных условиях", — написал Кулеба.

Напомним, Одессе нужно более 70 дополнительных генераторов чтобы обеспечить дома теплом и водой во время отключений электроэнергии. Стоимость и логистику оборудования тепловики пока оценивают.

Также мы писали, что Украина уже получила крупную партию котельного оборудования из Италии. Часть этой помощи усилит именно одесскую теплоэнергетику.