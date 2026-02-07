Видео
Україна
Главная Одесса Украина сегодня получила генераторы — сколько передадут Одессе

Украина сегодня получила генераторы — сколько передадут Одессе

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 18:06
Одесса получит генераторы в рамках помощи SECI
Генераторы, которые получила Украина. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Украина получила партию из 300 генераторов для поддержки критической инфраструктуры. Часть оборудования передадут Одессе — генераторы пойдут в первую очередь в больницы, школы и детсады.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Генераторы для Украины

По их данным, в рамках международной поддержки Украина получила 300 генераторов общей мощностью 1,65 МВт. Общая стоимость оборудования превышает 417 тысяч евро.

Для Одессы предусмотрено 50 генераторов. Их направят на объекты социальной сферы — больницы, роддома, детские сады, школы и другие учреждения, которые должны работать даже во время перебоев с электроснабжением.

Кому еще передадут генераторы

В целом генераторы распределят между несколькими городами: Киев получит 100 единиц, Одесса — 50, Сумы — 50, Херсон — 40, Николаев — 50 и Львов — 10 генераторов.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба нагалосиив, что генераторы являются критически важными для общин, которые регулярно сталкиваются с последствиями российских атак на энергетику.

"Атаки врага на энергетику и коммунальную инфраструктуру остаются системными. Наше противодействие варварским действиям РФ — распределенная генерация и резервные решения, которые позволяют общинам работать, лечить, обучать и предоставлять базовые услуги даже в кризисных условиях", — написал Кулеба.

Напомним, Одессе нужно более 70 дополнительных генераторов чтобы обеспечить дома теплом и водой во время отключений электроэнергии. Стоимость и логистику оборудования тепловики пока оценивают.

Также мы писали, что Украина уже получила крупную партию котельного оборудования из Италии. Часть этой помощи усилит именно одесскую теплоэнергетику.

Одесса Одесская область Новости Одессы генераторы отключения света блэкаут
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
