Главная Одесса Одесса получит котлы от Италии — помощь уже прибыла

Одесса получит котлы от Италии — помощь уже прибыла

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 11:59
Одесса получит новые котельные благодаря помощи Италии
Разгрузка котельных. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

После постоянных российских обстрелов в Украине, в частности в Одессе, обострились проблемы с теплоснабжением. Международные партнеры помогают городам быстрее восстанавливать тепло. Украина уже получила крупную партию котельного оборудования из Италии. Часть этой помощи усилит именно одесскую теплоэнергетику.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Читайте также:

Тепло из Италии

Украина получила и уже распределила помощь от Италии — 78 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью более 112 МВт. Речь идет о модульных и водогрейных котлах с горелками, комплектующими и вспомогательными системами. Общий вес партии превышает 208 тонн, а оценочная стоимость составляет около 1,86 млн евро.

После атак на энергетическую инфраструктуру в Одессе возникали перебои с теплом, особенно для больниц, школ и жилых кварталов. Именно поэтому город получит часть этого оборудования. Новые котлы позволят увеличить количество котельных и сделать систему теплоснабжения более устойчивой. Оборудование может работать как основной или резервный источник тепла. Его будут использовать в больницах, школах, административных зданиях, на объектах критической инфраструктуры, а также в городских котельных и системах теплокоммунэнерго.

Кроме Одесской области, котлы передают громадам Черниговщины, Херсонщины, Харьковщины, Николаевщины, Сумщины, Днепропетровщины, Запорожья, Донетчины и Киевщины. Помощь является частью более широкой программы поддержки Украины. Правительство Италии уже ведет переговоры о следующей партии — более 300 единиц оборудования мощностью более 800 МВт. Это должно стать системным вкладом в восстановление и стабильную работу украинской теплоэнергетики, в частности в городах, регулярно страдающих от обстрелов.

Напомним, мы сообщали о том, какими будут тарифы на отопление для одесситов в феврале. Также мы писали о том, что Одесскую область усилят генераторами для света и тепла.

Одесса Италия Одесская область теплоснабжение Новости Одессы помощь котельня
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
