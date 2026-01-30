Відео
Головна Одеса Одеса отримає котли від Італії — допомога вже прибула

Одеса отримає котли від Італії — допомога вже прибула

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 11:59
Одеса отримає нові котельні завдяки допомозі Італії
Розвантаження котелень. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Після постійних російських обстрілів в Україні, зокрема в Одесі, загострилися проблеми з теплопостачанням. Міжнародні партнери допомагають містам швидше відновлювати тепло. Україна вже отримала велику партію котельного обладнання з Італії. Частина цієї допомоги посилить саме одеську теплоенергетику.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Тепло з Італії

Україна отримала та вже розподілила допомогу від Італії — 78 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю понад 112 МВт. Йдеться про модульні та водогрійні котли з пальниками, комплектуючими й допоміжними системами. Загальна вага партії перевищує 208 тонн, а оціночна вартість становить близько 1,86 млн євро.

Після атак на енергетичну інфраструктуру в Одесі виникали перебої з теплом, особливо для лікарень, шкіл і житлових кварталів. Саме тому місто отримає частину цього обладнання. Нові котли дозволять збільшити кількість котелень і зробити систему теплопостачання стійкішою. Обладнання може працювати як основне або резервне джерело тепла. Його використовуватимуть у лікарнях, школах, адміністративних будівлях, на об’єктах критичної інфраструктури, а також у міських котельнях і системах теплокомуненерго.

Окрім Одеської області, котли передають громадам Чернігівщини, Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини та Київщини. Допомога є частиною ширшої програми підтримки України. Уряд Італії вже веде переговори про наступну партію — понад 300 одиниць обладнання потужністю більш як 800 МВт. Це має стати системним внеском у відновлення та стабільну роботу української теплоенергетики, зокрема в містах, що регулярно потерпають від обстрілів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якими будуть тарифи на опалення для одеситів у лютому. Також ми писали про те, що Одещину підсилять генераторами для світла та тепла.

Одеса Італія Одеська область теплопостачання Новини Одеси допомога котельня
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
