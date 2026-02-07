Одеса отримає генератори у межах допомоги SECI

Генератори, які отримала Україна. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Україна отримала партію з 300 генераторів для підтримки критичної інфраструктури. Частину обладнання передадуть Одесі — генератори підуть насамперед до лікарень, шкіл і дитсадків.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Генератори для України

За їхніми даними, у межах міжнародної підтримки Україна отримала 300 генераторів загальною потужністю 1,65 МВт. Загальна вартість обладнання перевищує 417 тисяч євро.

Для Одеси передбачено 50 генераторів. Їх спрямують до об’єктів соціальної сфери — лікарень, пологових будинків, дитячих садків, шкіл та інших закладів, які мають працювати навіть під час перебоїв з електропостачанням.

Кому ще передадуть генератори

Загалом генератори розподілять між кількома містами: Київ отримає 100 одиниць, Одеса — 50, Суми — 50, Херсон — 40, Миколаїв — 50 і Львів — 10 генераторів.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба нагалосиив, що генератори є критично важливими для громад, які регулярно стикаються з наслідками російських атак на енергетику.

"Атаки ворога на енергетику й комунальну інфраструктуру залишаються системними. Наша протидія варварським діям РФ – розподілена генерація і резервні рішення, які дозволяють громадам працювати, лікувати, навчати і надавати базові послуги навіть у кризових умовах", — написав Кулеба.

Нагадаємо, Одесі потрібно понад 70 додаткових генераторів щоб забезпечити будинки теплом і водою під час відключень електроенергії. Вартість та логістику обладнання тепловики поки оцінюють.

Також ми писали, що Україна вже отримала велику партію котельного обладнання з Італії. Частина цієї допомоги посилить саме одеську теплоенергетику.