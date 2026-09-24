Братчук рассказал об угрозе Одессе и осенних атаках России

Оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия не отказывается от планов продолжать войну против Украины и оказывать давление на различные регионы. Среди городов, которые по-прежнему находятся под угрозой, — Одесса. В то же время осенью РФ может усилить воздушные атаки, а Украина готовится противостоять новой волне ударов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Планы России

По словам Братчука, намерения России не ограничиваются оккупированными территориями Донбасса. Он отметил, что заявления украинского руководства об угрозе для других регионов соответствуют более широкой картине войны.

"Планы россиян сегодня распространяются и в дальнейшем на всю Украину, здесь никаких сомнений нет", — сказал Братчук.

Он также обратил внимание на заявления представителей российского военного руководства и подготовку РФ к длительной войне. По его мнению, об этом свидетельствуют и перевод российской экономики на военные рельсы, и возможные новые мобилизационные меры.

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Одесса под ударом

Отдельно Братчук упомянул Одессу, говоря о российских атаках на юг Украины. Он связал удары по украинским городам с попыткой России продемонстрировать способность поражать различные цели и оказывать психологическое давление на общество.

"Сегодня кошмарами ночи становятся также наши южные края. В частности, мы говорим об Одессе", — отметил представитель Украинской добровольческой армии.

По его словам, российские удары по гражданской инфраструктуре не дают врагу решающего преимущества на поле боя. В то же время Братчук считает, что такие атаки оказывают информационный и психологический эффект.

Украина вступает в зиму

Говоря об осенне-зимней кампании, Братчук не стал раскрывать конкретный уровень готовности украинской противовоздушной обороны. Он пояснил, что такая информация не может быть публичной, поскольку ею может воспользоваться противник.

"Ну, об этом точно никто на 100% говорить не будет, потому что враг не должен об этом знать", — сказал Братчук.

В то же время он отметил, что украинские силы уже имеют опыт боевого применения средств против реактивных дронов. По его словам, такие цели удавалось перехватывать в разных регионах страны, а сейчас речь идет о масштабировании этого процесса.

«"Я не могу назвать конкретные места, но они находятся в разных частях страны, где удалось перехватить именно реактивные дроны. Здесь речь идет о расширении масштабов этого процесса", — рассказал Братчук.

Он также выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет получать необходимую помощь от партнеров, а уровень противодействия воздушным атакам не снизится.

Как сообщали Новини.LIVE, российские корабли всё чаще остаются в портах Чёрного моря, а подводные лодки почти не выходят в море. В то же время оккупанты продолжают использовать ракетоносцы и беспилотники. Украинские военные также развивают морские технологии и усиливают защиту от воздушных атак.

Также Новини.LIVE писали, что Россия ночью 24 сентября нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и автомобили. В Одессе и окрестностях возникли пожары. Двое человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Спасатели продолжают работать на местах попаданий.