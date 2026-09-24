Братчук розповів про загрозу Одесі та осінні атаки Росії

Оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія не відмовляється від планів продовжувати війну проти України та тиснути на різні регіони. Серед міст, які залишаються під загрозою, є Одеса. Водночас восени РФ може посилити повітряні атаки, а Україна готується протистояти новій хвилі ударів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Плани Росії

За словами Братчука, російські наміри не обмежуються окупованими територіями Донбасу. Він зазначив, що заяви українського керівництва про загрозу для інших регіонів відповідають ширшій картині війни.

"Плани росіян сьогодні розповсюджуються і надалі на всю Україну, тут жодних сумнівів немає", — сказав Братчук.

Він також звернув увагу на заяви представників російського військового керівництва та підготовку РФ до тривалої війни. На його думку, про це свідчать і переведення російської економіки на воєнні рейки, і можливі нові мобілізаційні заходи.

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Одеса під ударом

Окремо Братчук згадав Одесу, говорячи про російські атаки на південь України. Він пов'язав удари по українських містах із намаганням Росії продемонструвати здатність діставати до різних цілей та чинити психологічний тиск на суспільство.

"Сьогодні кошмарами вночі також є південні наші краї. Зокрема, ми говоримо про Одесу", — зазначив речник Української добровольчої армії.

За його словами, російські удари по цивільній інфраструктурі не дають ворогу вирішальної переваги на полі бою. Водночас Братчук вважає, що такі атаки мають інформаційний і психологічний ефект.

Україна входить у зиму

Говорячи про осінньо-зимову кампанію, Братчук не став розкривати конкретний рівень готовності української протиповітряної оборони. Він пояснив, що така інформація не може бути публічною, оскільки нею може скористатися противник.

"Ну про це точно ніхто говорити 100% не буде, тому що ворог не має про це знати", — сказав Братчук.

Водночас він зазначив, що українські сили вже мають досвід бойового застосування засобів проти реактивних дронів. За його словами, такі цілі вдавалося перехоплювати в різних регіонах країни, а нині йдеться про масштабування цього процесу.

"Я не можу сказати локації, але вони різні в усій країні, де вдалося перехопити саме реактивні дрони. Тут питання масштабування відповідно процесу", — розповів Братчук.

Він також висловив сподівання, що Україна й надалі отримуватиме необхідну допомогу від партнерів, а рівень протидії повітряним атакам не знизиться.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські кораблі дедалі частіше залишаються в портах Чорного моря, а підводні човни майже не виходять у море. Водночас окупанти продовжують використовувати ракетоносії та безпілотники. Українські військові також розвивають морські технології й посилюють захист від повітряних атак.

Також Новини.LIVE писали, що Росія вночі, 24 вересня, завдала масованого комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджені лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та автомобілі. В Одесі й районі виникли пожежі. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.