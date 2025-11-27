Видео
Украинские дроны успешно демилитаризируют Россию — детали

Дата публикации 27 ноября 2025 13:18
Защита мостов и удары морскими дронами: что говорят в ВМС
Украинский морской дрон украинский морской дрон. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

Украинские военные постоянно совершенствуют оборону важных объектов, ведь российские атаки становятся более разнообразными. Защиту инфраструктуры подстраивают под новые угрозы, часть мероприятий остается непубличной. В то же время ВМС регулярно применяют морские дроны и продолжают наносить удары по врагу.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Морские дроны

В Военно-морских силах подтверждают, что работа морских дронов продолжается постоянно, хотя далеко не все операции попадают в медиа. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, украинские удары часто остаются незамеченными для публики, но их результат ощутим.

"Мы не всегда показываем применение морских дронов, только когда это уже невозможно оставить за кадром. Но работа продолжается ежедневно. В прошлом году было более 50 успешных поражений", — отметил Плетенчук.

Он пояснил, что россияне пытаются копировать украинские технологии и тактику, поэтому угрозы постоянно меняются.

Защита объектов

Из-за того, что РФ копирует морские дроны и совершенствует свои навыки, Украина усиливает защиту ключевых объектов, в частности мостов. Часть инженерных решений заметна на месте, другая — закрыта для публики. Меры корректируют в зависимости от ситуации, а большинство из них действуют с начала полномасштабного вторжения. Плетенчук отметил, что оборона развивается вместе с угрозами, а враг продолжает искать новые способы атак. Украинские военные учитывают эти риски при планировании и ежедневной работе.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты ежедневно атакуют с моря дронами. Также мы писали о том, почему РФ боится выходить в море.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
